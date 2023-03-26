«حماية المستهلك»: 100 ألف جنيه عقوبة بيع السجائر بأعلى من السعر المعلن بعد الزيادة الأخيرة

كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك عن تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة بيع التجار للسجائر بعد الزيادة الأخير التي أقرتها الشركات المنتجة لها لعدم تخزينها وبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي بالإضافة إلى تطبيق السعر المعلن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز سيقوم بمراقبة أسعار الجديدة والتأكد من السعر الرسمي التي أقرته الشركات المنتجة صباح اليوم الأحد، بالإضافة إلى منع تخزين السجائر بكميات كبيرة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي للمواطنين، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بعمل حملات تستهدف أيضا المرور على التجار للتأكيد عليهم ببيبع السجائر المدون عليها السعر القديم بنفس السعر خاصة أنهم قاموا بشرائها قبل ارتفاع السعر.

وأشارت إلى أنه في حالة ضبط أي تاجر يقوم ببيع السجائر بسعر غير المعلن عنه سيتم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن هذا الإجراء طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بإلزام المنتجين بوضع بيع سعر المتسهلك على العبوة الخاصة بمنتجاتهم حتى لا يتم رفع الأسعار من قبل التجار على المواطن بغير وجه حق.

وأكدت المصادر، أنه سيتم تطبيق العقوبة على التجار المخالفين لقرار حماية المستهلك ببيع السجائر بالسعر المعلن من قبل الشركات المنتجة والتي تصل عقوبتها إلى 100 ألف جنيه، لافتة إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض العملاء المخفيين لشراء السجائر من التجار للتأكد من البيع بالسعر المعلن.

جدير بالذكر أن شركة الشرقية للدخان أعلنت صباح اليوم الأحد رفع أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.

وبحسب إفصاح للبورصة اليوم الأحد، اعتمدت الشركة لائحة أسعار جديدة بسعر البيع للمستهلك، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الأسعار بدأ اعتبارا من أمس السبت.

وتتراوح الزيادة الجديدة في الأسعار ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة، إذ جاءت التعديلات في أسعار المنتجات كالتالي: «بوكس 10: العبوة، بالسيجارة 10- سعر البيع للمستهلك 15 جنيها، وكليوباترا كينج سايز العبوة، سعر البيع للمستهلك 23 جنيها».

وشملت التعديلات في الأسعار أيضا: «كليوباترا سوفت كوين العبوة، سعر البيع للمستهلك 24 جنيها، وبوسطن/بلمونت العبوة، 20 سيجارة.. سعر البيع للمستهلك 24 جنيها، وكليوباترا بوكس- سعر البيع للمستهلك 24 جنيها».

وشملت التعديلات زيادة سعر السجائر «كليوباترا سوبر – سعر البيع للمستهلك 24 جنيها، ومونديال (أحمر/ أزرق / سيلفر) – سعر البيع للمستهلك 24 جنيها، ومونديال سويتش (منتول، بلوبيري) العبوة- سعر البيع للمستهلك 24 جنيها، وكليوباترا بلاك – سعر البيع للمستهلك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر – سعر البيع للمستهلك 24 جنيها، وفايسروي/ بال مال – سعر البيع للمستهلك 33 جنيها».

كما رفعت الشركة أسعار أصناف المعسل بجميع أنواعه ليتراوح سعر الكيلو من 85 جنيهاً إلى 110 جنيها.