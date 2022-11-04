«حماية المستهلك» يُناشد المواطنين التأكد من جدية العروض والتخفيضات فى «الجمعة البيضاء»

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض “الجمعة البيضاء”.

وأشار إلى أنه يجب علي المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء مشددا علي ضرورة الحصول علي فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج.

وناشد المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.

وأهاب بجموع “التجار والموردين” بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين و الالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده أن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التى قد تصل إلي غرامه مليوني جنيه.