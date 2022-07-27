«حماية المستهلك» يُكثف حملاته على 27 مركزا في الشرقية.. ويحرر 20 محضرا للمخالفين

أكد مصدر مسؤول بالفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية، أن اللجنة الرقابية بالجهاز شنت حملات مثكفة خلال الأسبوع الجاري على كافة الأنشطة والمحلات التجارية والأسواق للتأكد من عدم ارتفاع الأسعار وجودة السلع للمستهلكين.

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«المال»، أن الحملات تواجدت في 27 مركزا بالقرى المتواجدة بداخلها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم يوميا بفحص مركزا كاملا بالقرى التابعة له، وتحرير محاضر للمخالفين بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة.

وأكد أنه تم تحرير 20 محضرا متنوعا يوميا لمخالفة الأسعار، و ضبط كميات من اللحوم داخل أحد المطاعم في الزقازيق، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاههم وتطبيق العقوبة المقررة عليهم، وفقًا للمصدر.

وأوضح أن الصيدليات والمنشآت الطبية احتلت النصيب الأكبر في الحملات المستمرة والمتتالية على مدار الأسبوع الجاري، إذ تم المرور على نحو 85% من المنشآت الطبية والصيدليات والتأكد من جودة الأدوية التي تباع للمستهلك.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.