«حماية المستهلك» يُحرر 64 محضرا لإنتاج خبز تمويني غير مطابق للمواصفات في المحافظات

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات المختلفة حملات مكثفة على المخابز البلدية المرخصة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات التموين كل في محافظته لمتابعة مدى التزام المخابز بالأوزان المقررة من وزارة التموين.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك فروعا في محافظات: «قنا والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف وقنا وسوهاج وأسيوط والسويس والفيوم والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وشرم الشيخ والشرقية والمنوفية والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقاهرة والجيزة».

وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت جميع المخابز البلدية في المناطق المتواجدة بالمحافظات من خلال سيارات الضبطية القضائية وأعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتعاون والاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية بمراقبة المخابز، لافتة إلى أنه أثناء الحملات تم تحرير 64 محضرا لإنتاج خبز تمويني غير مطابق للمواصفات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات على المحال التجارية والأسواق العامة في المناطق الأكثر كثافة سكانية وعددا من محال الأغذية المعروفة تم التنبيه عليهم بضرورة الإعلان عن الأسعار وضرورة وجود شهادات صحية لعدد من العاملين في المحال التجارية والأغذية تفيد بخلوهم من أي أمراض بالإضافة إلى الالتزام بالأسعار المعلنه من الشركات المصنعة.

وتابعت: إنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها في المخالفات المعروضة عليهم طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق والتجار بالإضافة إلى استقبال الجهاز لشكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.