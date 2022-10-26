«حماية المستهلك» يُحرر 30 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال التجارية

شدد جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت، للتأكد من جودة السلع المتداولة بين المواطنين، وجودتها، بالإضافة إلى الإعلان عن الفواتير على الأسعار.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز، أن الفرع الإقليمي بالشرقية، شن حملات على مدار الأسبوع الجاري، استهدفت المراقبة على عدم تداول محصول الأرز من مكان لأخر وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الحملات أيضا تستهدف المرور على المحال التجارية والسوبر ماركت والأسواق في حوالي 27 مركزا تابعين للمحافظة، مضيفا أنه تم تحرير حوالي 30 محضرا عدم إعلان عن الأسعار وبضائع مجهولة المصدر بدون فواتير.

وأشار إلى أنه خلال مرور أعضاء أفرع الجهاز على المحال والأسواق يتم التنبيه على التجار الالتزام وتنفيذ لقانون حماية المستهلك لعدم تحرير المحاضر لهم، مضيفا أنه جار عرض المحاضر على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة فيها.

جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.