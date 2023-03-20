«حماية المستهلك» يُحرر 128 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية في المحافظات

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز أصدر توجيهاته لمديري الأفرع في المحافظات المختلفة البالغ عددها حوالي 20 فرعا بالتواجد المستمر على مدار اليوم والساعة داخل الأسواق والمحال التجارية، خاصة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهدف من تواجد الجهاز في الأسواق ومتابعة المحال التجارية للتأكد من سلامة السلع المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى متابعة توافر الشهادات الصحية للعاملين في المحال التجارية والعمال المتواجدين في الأسواق حفاظا على سلامة السلع المقدمة للمستهلكين، لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 128 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات استهدفت العديد من المناطق والمحافظات الساعات الماضية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز بضرورة تواجد أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة خاصة قبل قدوم شهر رمضان الكريم لمنع احتكار السلع وبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

أكدت أنه تم التنسيق مع كل الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية لتكثيف الرقابة على السلع والأسواق خلال الأيام القادمة خاصة قبل قدوم شهر رمضان لمنع التلاعب في الأسعار واحتكار السلع.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.