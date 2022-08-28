«حماية المستهلك» يُحرر محاضر للمطاعم والمحال المخالفة في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد حملة مرورية استهدفت المحال التجارية ومخازن السلع الموجودة بنطاق قرى أبوهريرة وعمربن الخطاب، لضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، والضرب بيد من حديد على من تُسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

و تم التأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق، بالإضافة إلى متابعة جودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع في الأسواق.

أسفرت الحملة عن وجود مخالفات وتحرير محاضرلأصحاب المحال والمطاعم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه أصحابها وجاري إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.