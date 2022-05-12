«حماية المستهلك» يُحذر من صفحة وهمية تابعة لـ«بي تك»

أصدر جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم الخميس، بيانا حذر فيه المواطنين من وجود صفحة إلكترونية علي وسائل التواصل الإجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة «بي تك» تحت مسمي «عيد ميلاد بي تك 25 سنه»، تقوم بعمل مسابقات وهمية للمستهلكين بجوائز تتمثل في جنيهات ذهب حيث أنها تطلب من المتابعين الدخول علي لينك المسابقة وإختيار الجائزة ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لإرسال كود يتم إدخاله مره أخري علي موقع الصفحة.

وأضاف الجهاز أنه بمتابعة التعليقات علي الصفحة المزيفة تبين أنها لا تقوم بإرسال أي أكواد أو هدايا للمتابعين بل تقوم بسرقة حسابات المتابعين الشخصية أو الرصيد الخاص بهم.

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه من منظور احترازى تم رصد هذه الصفحة وتلقي بلاغا من شركة بي تك والتي تتضرر فيها من وجود صفحة مزيفه علي مواقع التواصل الإجتماعي وتدعي تبعيتها للشركة وهو علي خلاف الحقيقة.

وناشد الجهاز المستهلكين عدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها تابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية وعدم الاشتراك بأية مسابقة مالم يتم التأكد من وجود رقم إخطار جهاز حماية المستهلك علي الإعلان الخاص بها لضمان صحة وجدية المسابقة حيث نصت المادة رقم 14 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 أنه لايجوز الإعلان عن أية مسابقة بأى وسيلة إعلانيه إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات كما حددتها لائحته التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام علي الأقل.