اقتصاد وأسواق

«حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية في «الأوكازيون الصيفي» ويتوعد بإجراءات صارمة

موسم التخفيضات الصيفية بداية من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ويستمر لمدة شهر
محمد مجدي 11:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 11:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك عن بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ويستمر لمدة شهر علي أن يكون لكل محل أسبوعين ، وذلك بعد إصدار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدأ فترة التخفيضات الصيفية .

وأكد حسام الدين في بيان منذ قليل أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيقومون بالمرور علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنةوإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والإلتزام بنسبه الخصم المعلنة وحصول هذه المحلات علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم .

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وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى الجهاز سيقوم برصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا للتأكد من جدية التخفيضات .

وأوضح أنه فى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه بإعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والأسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».

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وحذر حسام الدين التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018،و سيقوم الجهاز بتلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، الصفحة الرسمية للجهاز علي الفيس بوك أو من خلال الواتس اب علي الرقم 01577779999

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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