«حماية المستهلك» يٌحرر 51 محضرا فى حملات تفتيشية على 408 منشآت بالإسكندرية

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية، لمنع استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع أو حجبها عن الأسواق.

وقال اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، إنه جرى المرور على 408 منشآت تجارية، بالإضافة إلى تحرير 51 محضرا للمنشآت المخالفة – بينهم 10 محاضر بيع أرز بأزيد من السعر الرسمي- خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح “أبو كيلة” أن الحملات شملت التفتيش على الفواتير والأسعار وصلاحية السلع المعروضة للتداول للمستهلكين ورصد محاولات رفع الأسعار غير المبرر والتصدي لكل حالات الغش والتدليس على المستهلكين.

وأشار إلى أنه جرى التحفظ على 760 صفيحة سمن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير بمخزن كائن بمنطقة المنتزه، و256 كيلو جرام مواد خام مستخدمة في صناعة المنظفات بدون ترخيص من الجهات المختصة بمصنع كائن بمنطقة الفلكى.

وأضاف أنه جرى ضبط 16 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر دون بيانات بإجمالي 400 كيلو جرام و2 شيكارة من فلفل حصى مستورد بإجمالي 50 كيلو جرام مجهولة المصدر بمخزن بمنطقة العصافرة قبلي.

وشملت الحملات سلاسل تجارية ومحلات ومخازن الجملة والتجزئة والمخابز سياحية والمطاعم بمناطق «عزبة سعد، وينجت، بولكلى، الجمرك، جناكليس، لوران، فيكتوريا، السيوف، المكس، الدخيلة» وغيرها.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك، يواصل تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأي مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار.

ويتم تحرير المحاضر اللازمة لمن يحاول التلاعب وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضى أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.