نصح جهاز حماية المستهلك المرضى خلال إقبالهم على شراء الأدوية من الصيدليات بتوخي الحذر لعدم تعرضهم للنصب أو شراء أدوية مغشوشة تضرهم.

وشن الجهاز العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتقدر غرامتها بـ 2 مليون جنيه.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التي يجب اتباعها قبل شراء أي سلع سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة في الأسواق.

ومر جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.

وتنشر «المال» في السطور التالية النصائح الواجب اتباعها خلال شراء الأدوية بعد تحذيرات جهاز حماية المستهلك منها.

لا تشتر أدوية بدون وصفة طبية.

التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة.

تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

من المهم الانتباه إلى الشعور العام، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية، وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

عدم تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.