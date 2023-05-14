«حماية المستهلك» يوجه 10 إرشادات هامة للمستهلكين قبل شراء السلع

قدم جهاز حماية المستهلك عدة إرشادات هامة للمستهلكين خلال شرائهم المنتجات أو السلع المعروضة في الأسواق لعدم التعرض للنصب بالإضافة إلى التأكد من سياسة الاستبدال والاستراجاع للسلع في الموعد المحدد من الجهاز.

ويحرص الجهاز على تقديم تلك الإرشادات حرصا منه على عدم استغلال المواطنين فضلا عن عدم بيع سلع أو منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ولا يتم استبدالها أو استرجاعها في حالة وجود أي عيوب في السلع بعد عملية الشراء.

يشار إلى أنه في حال وجود شكوى من أحد بائعى السلع يفضل في البداية الرجوع إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب فرع لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى.

وفي السطور التالية تنشر «المال» 10 إرشادات هامة طرحها الجهاز للمستهلكين قبل عملية الشراء وهي كالأتي:

التأكد من مصدر البضاعة التى تقوم بشرائها.

التأكد من طريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بالسلعة.

مراجعة وقراءة كتيبات الضمان وتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

تجنب شراء السلع مجهولة المصدر.

يجب على المستهلك الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان لحفظ الحقوق.

عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد.

البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

فحص السلع جيدا والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل نظرا لأن الكثير ينخدع في الشكل الخارجي.

التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية فالكثير منها يعرض بأسعار مخفضة نتيجة انتهاء أو قرب انتهاء صلاحيتها.

التأكد من سياسة الاسترجاع في المدد المحددة إذ أن بعض المواقع التي تعلن السلع ترفض سياسة استبدال أو استرجاع القطع وفي تلك الحالة يجب التوقف فورا عن التعامل مع هذه الجهة والإبلاغ عنها.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك بستقبل الشكوى المقدمو من المواطنين عبر الاتصال بالخط الساخن الخاص 19588 أو من خلال أي خط أرضى، أو عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

«مصادر»: توجيهات من رئيس الجهاز بتخفيض متوسط زمن حل الشكاوى لـ10 أيام

في ذات السياق، أكدت مصادر داخل الجهاز، أن الجهاز يتابع بشكل دوري شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المحدد لها 14 يوما، لافتة إلى أن الحملات التي تشنها أفرع الجهاز في المناطق المختلفة يتم التنبيه والتأكيد من خلالها على التجار بضرورة تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع في الموعد المحدد.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز أصدر توجيهاته بتخفيض متوسط زمن حل الشكاوى لـ10 أيام، بجانب تخفيض مستوى زمن حل شكاوى السلع المعمرة لـ3 أيام، وتخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة لـ5 دقائق على الخط الساخن.

وأشارت إلى أن رئيس الجهاز يقوم بأخذ 10% عينات عشوائية من الشكاوى العامة التي يستقبلها الجهاز يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى، والتي تتعلق بارتفاع الأسعار أو احتكار سلع معينة ويتابعها بنفسه مع المواطنين.

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات مكبرة على جميع المنشآت لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط في السوق.

وتستمر الحملات المكثفة التي يقودها جهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.