اقتصاد وأسواق

«حماية المستهلك» يوجه رسائل إلى التجار والمستهلكين بشأن عروض الجمعة البيضاء

تتضمن ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و إعلان الأسعار وأن يكون السعر شامل
محمد مجدي 11:55 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 11:55 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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ناشد جهاز حماية المستهلك الثلاثاء المستهلكين بالالتزام في الحصول علي حقوقهم خلال الجمعة البيضاء .

وطالب الجهاز في بيان المستهلكين بالتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات ، وذلك خلال تخفيضات المتاجر الالكترونيه و المحال التجارية في الجمعة البيضاء .

وأهاب حماية المستهلك جميع التجار والموردين ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن وإعلان الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون .

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ووجه الجهاز رسالة للمستهلكين نصها: “جهاز حماية المستهلك معاك في فترة التخفيضات وبيقولك” التالي:

  • تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.
  • التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.
  • احرص علي طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض.
  • تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .
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وناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن 19588 في حالة وجود أي شكوي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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