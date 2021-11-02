«حماية المستهلك» يوجه رسائل إلى التجار والمستهلكين بشأن عروض الجمعة البيضاء

ناشد جهاز حماية المستهلك الثلاثاء المستهلكين بالالتزام في الحصول علي حقوقهم خلال الجمعة البيضاء .
وطالب الجهاز في بيان المستهلكين بالتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات ، وذلك خلال تخفيضات المتاجر الالكترونيه و المحال التجارية في الجمعة البيضاء .
وأهاب حماية المستهلك جميع التجار والموردين ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن وإعلان الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون .
ووجه الجهاز رسالة للمستهلكين نصها: “جهاز حماية المستهلك معاك في فترة التخفيضات وبيقولك” التالي:
- تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.
- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.
- احرص علي طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض.
- تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .
وناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن 19588 في حالة وجود أي شكوي .