«حماية المستهلك» يوجه رسائل إلى التجار والمستهلكين بشأن عروض الجمعة البيضاء

تتضمن ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و إعلان الأسعار وأن يكون السعر شامل

ناشد جهاز حماية المستهلك الثلاثاء المستهلكين بالالتزام في الحصول علي حقوقهم خلال الجمعة البيضاء .

وطالب الجهاز في بيان المستهلكين بالتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات ، وذلك خلال تخفيضات المتاجر الالكترونيه و المحال التجارية في الجمعة البيضاء .

وأهاب حماية المستهلك جميع التجار والموردين ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن وإعلان الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون .

ووجه الجهاز رسالة للمستهلكين نصها: “جهاز حماية المستهلك معاك في فترة التخفيضات وبيقولك” التالي:

تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

احرص علي طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض.

تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .

وناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن 19588 في حالة وجود أي شكوي .