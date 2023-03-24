«حماية المستهلك» يواصل حملاته على الأسواق ويحرر 143 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار

شنت فروع جهاز حماية المستهلك وعددها 20 حملات في المحافظات لليوم الثاني على التوالي بالأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمستهلكين والإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمامهم.

وتواجد جهاز حماية المستهلك فى المحافظات في أول أيام شهر رمضان، لمتابعة توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المواطنين بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وعدم إعطاء التجار أي فرصة لاحتكار السلع.

وقالت مصادر داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت أسواق المناطق السكانية الكبيرة للتأكد من جودة المعروض وعدم ترك فرصة أو مساحة لاحتكار السلع من قبل التجار، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط طن دقيق فاخر استخراج 72% بدون فواتير داله على مصدره.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم ضبط أيضا حوالي 250 كيلو رنجة فاسدة ومجهولة المصدر ولا يوجد أي بيانات تدل على صنعها، لافتة إلى أنه المرور على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت للتأكد من الإعلان عن الأسعار، إذ تم تحرير نحو 143 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع خلال الحملات.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة للتأكد من جودة المعروض وفقا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الرقابة الإدارية والحكم المحلي وسلامة الغذاء والصحة والتموين لمشاركة الجهاز في حملاته.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.