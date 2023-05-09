«حماية المستهلك» يواصل حملاته على الأسواق بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية ومحال البقالة والأكشاك المتواجدة على الأرصفة في الشوارع والميادين العامة، للتأكد من جودة المعروض للمواطنين ومدى صلاحية السلع.

وقالت مصادر داخل الجهاز: إن الحملات استهدفت المحال التجارية الكبيرة في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين إذ قام رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز بالمرور على تلك المحال مترجلين للتأكد من جودة المعروض ومطابقة تواريخ الصلاحية على المنتجات بالإضافة إلى عدم البيع بأزيد من السعر الرسمي.

الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

,أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 30 علبة سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي داخل إحدى السلاسل التجارية المعروفة، بالإضافة إلى ضبط 282 عبوة شاي للبيع أزيد من السعر المعلن من قبل الشركات المصنعة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا حوالي 50 كرتونة شيبسي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 5 آلاف كرتونة سناكس منتهية الصلاحية ومجهزة لتوزيعها على الأكشاك ومحال التجزئة لبيعها للمواطنين على أنها صالحة، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.