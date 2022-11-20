حماية المستهلك يواصل حملاته بالإسكندرية ومطروح لمواجهة احتكار السلع

يجري الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية حملات مكثفة على كافة المناطق بالمحافظة لمتابعة توافر السلع للمواطنين بما فيها الأرز الأبيض.

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفرع الإقليمي للجهاز يشن الحملات على السلع الغذائية لكن أولوية الحملات لمراقبة توافر الأرز الأبيض بالأسعار التي أعلنت عنها وحددتها الحكومة، لافته إلى أن أعضاء الفرع يتواجدون على مدار اليوم في كافة المناطق.

أضافت المصادر أن محافظة مطروح تتبع فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، وأنه في حال تعدد شكاوى المواطنين في مطروح من ارتفاع السلع الغذائية وعدم توافرها يتم التنسيق مع الجهات المعنية في محافظة مطروح لشن الحملات اللازمة على الأسواق بها.

وأكدت أن كافة السلع متوافرة في محافظتي مطروح والإسكندرية ولا يوجد أي نقص للسلع الغذائية، لافته إلى أن الجهاز يجري حملات مكثفة على الأسواق لعدم ترك أي فرصة للتجار باحتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة.

جدير بالذكر أن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، حرر أمس السبت، 6 محاضر لمحال بسبب بيعهم الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد له محاولين بذلك استغلال المواطنين.

وتم تحرير محضر لمخزن لبيع المواد الغذائية بمنطقة باكوس بعد ضبطه أثناء بيع 55 جوال أرز زنة 25 كيلو دون تاريخ إنتاج وغير مصحوبة بأي مستندات دالة على مشروعية حيازتها.

كما تم تحرير 29 محضرا لمنشآت تجارية عبارة عن «محال، مطاعم، كافيهات»، لتضليل المستهلك وعدم التزامهم بالإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، ومخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع، علاوة على ضبط محلين بمنطقة سموحة لبيعهما السجائر بأزيد من السعر الرسمي المعلن عنه.