«حماية المستهلك» ينعى ضحايا حادث كنيسة «أبو سيفين» في إمبابة

نعى المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، وجميع العاملين بالجهاز، ضحايا حادص كنيسة أبو سيفين، في إمبابة، بسبب الحريق الذي وقع صباح اليوم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وأن يرحم الله المنتقلين إلى رحمته.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة، مشيرة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحادث.

ووجه وزير الصحة بانتقال قيادات والزارة لمستشفى العجوزة وإمبابة العام لمتابعة تداعيات الحادث الأليم بشكل مباشر.

واندلع حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم الأحد.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة داخل إحدى دور العبادة بنطاق إمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع الشمال.

وعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وفرض التواجد الأمني المكثف من قبل الشرطة لتيسير مهمة الإطفاء.