«حماية المستهلك» يلزم منتجى السجائر بمنظومة «الباركود» مطلع سبتمبر المقبل

كشف مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك أنه تم تحديد مطلع سبتمبر المقبل كموعد إلزامى لكل شركات السجائر لتطبيق منظومة الباركود.

وقال المصدر إن الجهاز قرر إلزام الشركات بطباعة الباركود الخاص بالسعر الموحد على علب السجائر التى سيتم تسليمها للوكلاء والموزعين والتجار.

كان الجهاز برئاسة أيمن حسام الدين قد أعلن منتصف العام الجارى خطته لتعميم منظومة الباركود على جميع أنواع السجائر، وذلك بعد تلقيه العديد من الشكاوى عن ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، فضلا عن احتكارها من قبل التجار والموزعين.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز سيشن حملات مستمرة فى جميع محافظات مصر، وتتضمن استخدام أشخاص لشراء السجائر ومتابعة مدى التزام الشركات بطباعة الباركود على العلب الموردة للسوق المحلية.

جدير بالذكر أن تطبيق الباركود سيكون متاحا على جميع الهواتف بكل أنظمتها، ليتمكن أى هاتف من فتح الكود من خلاله والاطلاع على السعر الرسمى للمنتج.

وأكد المصدر أنه فى حالة مخالفة ذلك النظام سيتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة السلوك الخادع، ولن يتم التصالح فى تلك القضايا إلا بعد الرجوع للجهاز.

ويستهدف هذا النظام عدم احتكار السلعة أو بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة للتجار.

ويحدد قانون حماية المستهلك عقوبة مالية رادعة على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى توقيع غرامة بقيمة 2 مليون جنيه.