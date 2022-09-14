«حماية المستهلك» يلزم تجار الأرز الأبيض بالتوقيع على إقرار وصول التسعيرة الجديدة

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيقوم بالمرور على عدد من السوبر ماركت والتجار لإلزامهم بتوقيع إقرار استلام القرار الخاص بتسعير الأرز والالتزام به لتطبيق السعر الذي أعلنت عنه الحكومة لمنع ارتفاع تلك السلعة في السوق المحلية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.

ووفقا للمصادر، فإن تطبيق القرار على السوبر ماركت والتجار يتم من خلال التعاون بين جهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والرقابة بوزارة التموين كونهما الجهات المنوطة بتطبيق القرار على التجار والسوبر ماركت.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه خلال مرور جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والرقابة بوزارة التموين يتم منح التاجر أو صاحب السوبر ماركت فرصة 48 ساعة لتوفيق أوضاعها والالتزام بالسعر التي أقرته الحكومة.

وأكدت المصادر أن الجهاز يبدأ في تطبيق القرار على كافة المحال التجارية والتجار والسوبر ماركت وتحرير المحاضر للمخالفين اعتبارًا من الجمعة 14 -9-2022 الجاري، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر مباشرة بالغرامة المنصوص عليها التي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن رئيس الجهاز أصدر قرار إلزام السوبر ماركت والتجار بالتوقيع على قرار وصوله تسعيرة الأرز لمنع التلاعب الأسعار، مؤكده أنه أكد خلال اتخاذ تلك القرار لا يتم عمل المحاضر أول 3 أيام من صدوره لحين تعديل السيستم الخاص بكل تاجر أو سوبر ماركت.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.

وتستمر الحملات على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز، وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو السوبر ماركت لمن لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأجرى الجهاز العديد من الحملات التفتيشية منذ إعلان قرار تطبيق سعر الأرز على عدد من الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بقرار مجلس الوزراء، وعدم التلاعب بالأسعار.

وبدأت الشركات المنتجة للأرز سحب الأرز المطبوع عليه الأسعار القديمة التي كان يتراوح سعرها ما بين «20 وحتى 25 جنيها»، وطرحت عبوات حديثة بالأسعار الجديدة، وفقا لتصريحات سابقة لحازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة والمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية.

والتزمت سلاسل الهايبر ماركت والمتاجر الكبرى بالفعل بتحديد سعر الأرز الجديد، ولكن المشكلة في محلات التجزئة والسوبر ماركت الصغيرة والتي يصعب السيطرة وفرض الرقابة عليها، بحسب المنوفي.