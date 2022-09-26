«حماية المستهلك» يلزم المكتبات بإعلان أسعار الكتب في مكان واضح لولي الأمر

كشفت مصادر مسئولة بجهاز حماية المستهلك أن الجهاز أعد خطة محكمة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك لمراقبة الأسواق، والأغذية، والشنط المدرسية، والملابس، والأحذية، المتعلقة بطلاب المدارس والجامعات.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز ألزم المكتبات المسئولة عن بيع الكتب الخارجية للطلاب بالإعلان عن أسعارها في مكان واضح وظاهر لولي الأمر، لمعرفة السعر الحقيقي لها، وعدم بيعها بأسعار مرتفعة.

ولفت إلى أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكتبة وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق معها في هذا الأمر، وذلك بهدف الحفاظ على أسعار الكتب المباعة للطلاب وعدم بيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت، أن موعد الدراسة يوم 1 أكتوبر 2022، بالنسبة للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات، ولا يوجد أي تغيير في موعد الدراسة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز قرر شن وتكثيف الحملات اليومية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية للتأكد من جودة المنتجات المقدمة والإعلان عن الأسعار وتطبيق سياسة الاستبدال والاستراجع، والتأكد من جودة المتتجات المقدمة للمستهلك.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الجهات من خلال الاجتماعات التي عقدها ممثلي جهاز حماية المستهلك مع الجهات الرقابية لتنفيذ الخطة قبل بدء العملية الدراسية لتستمر حتى الأسابيع الأولى من الدراسة.

وتابعت المصادر: إن الخطة شملت متابعة الجهاز الأغذية المعروضة من حيث صلاحيتها وتاريخ إنتاجها خاصة المستخدمة في سندوتشات الطلاب المقدمة لهم كتغذية مدرسية، لافته إلى أن الجهاز قرر مشاركة الجهات المختصة في الأحياء لمنع وجود البائعة الجائلين حول المدراس للحفاظ صحة الطلاب من الأغذية غير الصالحة، لعدم تعرض حياة الطلاب للخطر أثناء العملية الدراسية.

وأكدت أن جهاز حماية المستهلك ليس له أي علاقة بالمصروفات المدرسية بالنسبة للمدراس الخاصة والحكومية، طبقا لقرار وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن الجهاز دوره يتلخص في مراقبة كافة المستلزمات التي يحتاجها الطلاب داخل المدراس فقط.

جدير بالذكر أنه وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم، فإن العام الدراسي الجديد 2022-2023، يبدأ العام الدراسي يوم السبت 1/10/2022، وذلك بالنسبة للمحافظات التي تحدد الدراسة بها يوم السبت، أما بالنسبة للمحافظات التي يعد يوم السبت إجازة رسمية بها، فإن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأحد 2 أكتوبر 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، فإنه سينتهي يوم الخميس 8/6/2023، حيث يستمر العام الدراسي الجديد لمدة 35 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا للفصل الدراسي الأول و96 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، كما تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت 1/10/2022، حتى الخميس 26/1/2023، وستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول، فيما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 14/1/2023 حتى الخميس 26/1/2023.