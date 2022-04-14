«حماية المستهلك» يكشف أضرار وخطورة تخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة في المنازل

يسعى جهاز حماية المستهلك الفترة الحالية لإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، خاصة بعد حالة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الأيام الماضية نتيجة تخزين المواطنين لهذه السلع.
ونصح الجهاز المواطنين بعدم تخزين كميات كبيرة داخل المنازل، واستخدام الكميات المطلوبة فقط، خاصة أن تخزين السلع بكميات يساعد في ارتفاع أسعارها وإعطاء التجار الفرصة لاحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.
وأكد أن تخزين السلع يُشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين وصحة الأسرة، نظرًا لأن تخزين السلع بطريقة غير سليمة وصحيحة يتسبب في تلف هذه السلع، وهذا يصعب تناولها مرة أخرى.
وقدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح هامة للمواطنين الذين يحرصون دائمًا على تخزين السلع داخل المنازل، لحثهم على عدم تخزينها، وعدم التعرض للإصابة بأضرار ناتجة عن التخزين الغير صحيح، إذ جاءت كالتالي:
- على المواطنين الحذر من السلع المخزونة والتأكد من تاريخ الإنتاج وسريان مدة الصالحية.
- اختيار الأماكن المعروفة لشراء المنتاجات الموثوق بها والتي تتميز بتطبيق الشروط الصحية السليمة وقواعد النظافة العامة والشخصية.
- الأغذية المكشوفة بشكل عام خاصة الحلويات والعصائر واللحوم والتمور تكون عرضة للتلوث والفساد وهي مصدر خطر على صحتك وصحتك أطفالك فأحذر شراءها.
- حاسة النظر والشم واللمس هي السلاح القوي الذي تمتلكه في كشف أية عيوب أو مظاهر فساد أو أثناء غش فيما يعرض من مواد غذائية مختلفة في الأسواق أمامك فأحرص على استخدامها جيدا قيامك بالتسوق والشراء.
- الحرص على شراء ما يكفي من احتياجات المواطنين من المواد الغذائية خاصة سريعة التلف كاللحوم والألبان ومشتقاتها بما يتناسب مع حجم ثلاجة التبريد في المنزل حتى لا يؤدي شراء كميات أكبر من احتياجاتك ومن حجم الثلاجة إلى تكديس تلك المواد الغذائية والتأثير السلبي على كفاءة تبريد الثلاجة وتجميدها أو إلى حدوث تلوث متبادل بين تلك المواد الغذائية وبعضها.
- أثناء شراء المواد الغذائية يجب أن تكون هذه المواد المبردة أو المجمدة هي أخر ما تشتريه من الأسواق خاصة خلال فترة النهار وفي الأجواء الحارة حتى لا تتعرض للتلف والفساد.