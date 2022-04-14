«حماية المستهلك» يكشف أضرار وخطورة تخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة في المنازل

يسعى جهاز حماية المستهلك الفترة الحالية لإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، خاصة بعد حالة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الأيام الماضية نتيجة تخزين المواطنين لهذه السلع.

ونصح الجهاز المواطنين بعدم تخزين كميات كبيرة داخل المنازل، واستخدام الكميات المطلوبة فقط، خاصة أن تخزين السلع بكميات يساعد في ارتفاع أسعارها وإعطاء التجار الفرصة لاحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.

وأكد أن تخزين السلع يُشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين وصحة الأسرة، نظرًا لأن تخزين السلع بطريقة غير سليمة وصحيحة يتسبب في تلف هذه السلع، وهذا يصعب تناولها مرة أخرى.

وقدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح هامة للمواطنين الذين يحرصون دائمًا على تخزين السلع داخل المنازل، لحثهم على عدم تخزينها، وعدم التعرض للإصابة بأضرار ناتجة عن التخزين الغير صحيح، إذ جاءت كالتالي: