«حماية المستهلك» يكشف أساليب خداع المستهلكين على القنوات الفضائية.. وطرق التعامل معها وعقوبتها

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أنشأ إدارة خاصة برصد ومحاربة الإعلانات المضللة بكافة أنواعها وأشكالها في إطار الإطلاع بدور الجهاز التوعوي، لافتة إلى أن الإعلان الخادع أو المضلل هو الذي يتضمن عرضًا أو بيانًا أو إدعاءً كاذبًا حول طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها مما يؤدي إلى تكوين انطباع غير حقيقي لدى المستهلك ووقوعه في خلط أو لغط.

يشار إلى أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006 بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أساليب خداع المستهلك تتضمن التسويق للمنتجات من خلال أرقام هواتف دون الإعلان عن عناوين الشركات أو الإعلان عن منتج أو سلعة غير واضحة البيانات، أو استخدام مبالغات غير واقعية في الإعلان، بالإضافة إلى استخدام عروض غير واقعية بخلاف الحقيقة، فضلا عن الإدعاء بالكذب عن حصول المنتج على علامات جودة غير حقيقة

وتابعت المصادر أن الأساليب تشمل أيضا الترويج لمنتجات غير مصرح بها وتسبب أضرارا على الصحة العامة وبصفة خاصة في مجال الأعشاب والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل.

ولفتت إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بمعاقبة القائمين على ارتكاب هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه وتصل حتى 2 ميلون جنيه أو مثلي القيمة الإعلانية المتفق عليها، بالإضافة إلى معاقبة القناة الفضائية والوسيط الإعلاني ومنتج السلع والشخص القائم بالإعلان إذ تصل العقوبة إلى الحبس إذ تسبب الإعلان الخادع لضرر في صحة المستهلك.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات

على جانب أخر أكدت المصادر، أنه من أشكال الإعلانات المضللة الإعلان عن منتجات متعلقة بالصحة والتجميل أو منتجات وأغذية خاصة كعلاج بعض الأمراض والإعلان عن مراكز الخدمة والصيانة باعتبار أنهم وكلاء لشركات مشهورة بخلاف الحقيقة، أو الإعلان عن أجهزة الهواتف المحمولة ويقال أنها: «هاي كوبي»، فضلا عن الإعلان عن إعلانات إبادة الحشرات في المنازل دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة من وزارة الصحة.

وأضافت المصادر، أن من ضمن الإعلانات المضللة الإعلان عن المسابقات الغير حاصلة على ترخيص من جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الإعلان عن الخدمات الإعلانية وخدمات التوظيف، لافتة إلى أن المستهلك يقع عليه دور بجانب حماية المستهلك في محاربة هذا النوع من الجرائم عن طريق التأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد أرقام هواتف محمولة بالإضافة إلى تأكده من الحصول على فاتورة قانونية مستوفية البيانات.

وأشارت إلى أنه في حالة اكشتاف إعلانا مضللا يجب عن المستهلك أن يمتنع فورا عن الشراء ويسارع بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تعرض له من محاولة إيقاعه في خطأ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك 20 فرع في محافظات: «قنا والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والأقصر وسوهاج وأسيوط والسويس والفيوم والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وشرم الشيخ والشرقية والمنوفية والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقاهرة والجيزة».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.