«حماية المستهلك» يكثف من تواجده في معارض «أهلا مدارس».. والتجار ملتزمون بقرارات الجهاز

كثف جهاز حماية المستهك من تواجده في جميع المحافظات التي بها فروع لمعرض أهلا مدارس، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».

ووفقا للمصادر فإن الغرض من تكثيف تواجد الجهاز هو متابع تطبيق قانون حماية المستهلك، ومساعدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالأسعار أو بإصدار الفواتير الخاصة بالسلع المتواجدة بالمعرض.

يشار إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك أصدر توجيهاته لجميع العاملين في الجهاز بتواجدهم طوال أيام معرض «أهلا مدارس»، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأربعاء الماضي.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المعارض شهدت التزاما تاما من التجار في إصدار الفواتير والقرارات والشروط التي وضعها جهاز حماية المستهلك والتعلقة بالأسعار وإصدار الفواتير.

وأشارت المصادر إلى أنه لم توجد أي شكاوى من المواطنين المترددين على المعرض، خاصة بعد إلزام الجهاز بإلاعلان عن أسعار السلع، وإصدار فواتير للسلع المباعة للمواطنين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك وضع 3 شروط أساسية للمشاركين في المعرض لابد من الالتزام بها، وهي: «الالتزام بإعلان الأسعار على السلع، وإصدار فاتورة للسلع المباعة، وتطبيق سياسة الاستراجع والاستبدال».

وفي حالة وجود أي شكاوى أو مخالفات من المشاركين في المعرض سيتم تطبيق القانون وتحرير المحاضر اللازمة، وفقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، افتتح الأربعاء الماضي معرض أهلا مدارس 2022، بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في مدينة نصر.

ويطرح في المعرض جميع مستلزمات المدارس بتخفيضات من 30 إلى 50% في الأحذية والحقائب المدرسية.

وبلغ عدد المعارض المشاركة 23 معرضًا رئيسيًا، ونحو 119 معرضا فرعيا، إضافة إلى 500 مكتبة مشتركة في المعرض تم تنظيمها في 23 محافظة، كما أن باقي المحافظات سيكون بها قوافل متحركة.

وتوفر المعارض جميع الأشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ونظارات طبية للطلاب بالكشف.