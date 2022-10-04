«حماية المستهلك» يكثف حملاته لمتابعة توافر السلع الغذائية

كثف جهاز حماية المستهلك حملاته على مستوى أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية وبيعها بسعر معلن أمام المستهلكين وفقا لقرارات الحكومة التي أعلنتها مؤخرا.

وقالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الهدف من الحملات مراقبة ومنع تداول الأرز الأبيض بين المحافظات إلا من خلال توافر شروط وزير التموين ووجود ما يفيد الكميات المحملة وسبب نقلها إلى المحافظة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات تستهدف أيضا مراقبة عملية توافر السلع الغذائية بالأسواق، أبرزها: «الدقيق، والسكر، والأرز»، إذ يقوم أعضاء الجهاز بالمرور على التجار والمحال التجارية الكبيرة للتأكد من التزامهم بالاعلان عن الأسعار، وعدم احتكار السلع لبيعها بأسعار مرتفعه عن معدلها الطبيعي.

وأشارت إلى أنه نتج عن تلك الحملات توافر السلع الغذائية بالأسواق، منها السكر والدقيق والأرز، لافته إلى أنه حتى الآن لا توجد شكوى تتعلق بنقص سلع غذائية معينة.

وأكدت أنه في حالة وجود أي مخالفات يتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كثف مروره على المحال التجارية ومضارب الأرز والهايبر في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفترة الماضية.

ووفقا للمصادر، فإن الجهاز يقوم بتوقيع التجار وأصحاب المحلات التجارية على تعهد يفيد بالتزامهم ببيع الأرز بالسعر المحدد والإعلان عنه داخل المحلات، مضيفة أن هناك التزاما من جميع التجار والمحال بنسبة 99% بقرار التسعيرة، ولم يتم تحرير أي محاضر حتى الآن للتجار أو المضارب.

وأضافت أنه في حالة شراء التاجر للأرز بالتسعيرة القديمة وهو 19 جنيها للكيلو يتم التنبيه عليه للإعلان عنه وبيعه بالسعر الجديد 12 للسايب، و15 للمعبأ، لافتة إلى أن هناك التزاما بالتعلميات من التجار ولا يوجد أي اعتراض على البيع بالسعر الجديد.

وتابعت: إن مضارب الأرز احتلت مقدمة الملتزمين بالتسعيرة الجديدة، بعد الهايبر والمحال التجارية، ولا يوجد تكدس على السلعة حاليا وتبين ذلك من خلال المرور المستمر على المحال والمضارب.

وأكدت المصادر أن مبادرة «كلنا واحد» ساهمت في توافر منتج الأرز بنسبة كبيرة مما ساعد على عدم وجود تكدسات على المحال ومضارب الأرز وتوافره في المحال والمضارب.

وأوضحت أن المواطنين يتراجعون عن شراء الأرز في حالة رفع سعره ويقومون بشراء كميات بسيطة وهذا تسبب في عدم تواجد الزحام على هذا المنتج، مؤكدة انتهاء أزمة الأرز عقب بدء حصاد الموسم الجديد.

ويجري جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.

وتستمر الحملات على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز، وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو السوبر ماركت لمن لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.