«حماية المستهلك» يكثف حملاته على الأسواق استعدادا لعيد الفطر

تواجدت أفرع جهاز حماية المستهلك من خلال أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية بالسيارات المخصصة لهم في الأسواق تحديدا المتواجدة في المناطق الأكثر كثافة سكانية، لمراقبة ومتابعة السلع المعروضة تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.

حملات حماية المستهلك تأتي بالتعاون مع عدة جهات رقابية أبرزها: «الصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية والطب البيطري والحكم المحلي» لمتابعة جودة المعروض من المنتجات الغذائية للمواطنين.

وقالت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بتنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام 218 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام الآدامي بعد ضبطها داخل إحدى المحال المخصصة للجزارة، لافتة إلى أن قرار التنفيذ جاء بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق مثل الصحة والطب البيطري والتموين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أفرع الجهاز شنت حملات مكثفة لمراقبة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين المتعلقة بعيد الفطر بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تستخدم في الكعك والبسكويت وغيرها من المستلزمات المعروضة داخل المحال والأسواق، لافتة إلى أنه تم ضبط 16 زجاجة زيت عبوة الزجاجة 2 لتر وربع مجهول المصدر ويباع للمواطنين على أنه تابع لإحدى الشركات العاملة في التصنيع.

أشارت إلى أنه بالتفتيش على المحال المخصصة لبيع الشيكولاتة الخاصة بعيد الفطر إذ تم ضبط 16 كيلو شكولاته بدون فواتير تدل على مصدرها، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شئونها في المخالفات.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.