«حماية المستهلك» يقدم حلا لأزمة حجوزات تويوتا ويؤكد إنهاء 98% من مشاكل مختلف الشركات

كشف المهندس، أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه تم حل 98% من شكاوى العملاء في أزمات الحجز في توكيلات السيارات .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

واستدرك:”تبقى 120 شكوى وما يخص توكيل تويوتا متبقي 9 شكاوى فقط، وبقية الشكاوى مرتبطة بأحد التوكيلات الذي يواجه أزمة في إدخال السيارات حيث أنها عالقة على أرصفة الموانيء حيث أنها موجود بالفعل نظراً لظروف معروفة”.

وأضاف: “جار إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية لتوفير دولار لإدخال السيارات ولكن بخلاف ذلك تم حل معظم المشكلات”.

وعن أزمة حاجزي سيارات توكيل “تويوتا”، أضاف : “جهاز حماية المستهلك تدخل منذ عام وألزم التجار أو التوكيلات سواء سيارات أو غيرها فيما يخص أي حاجز ممن قام بسداد قيمة السلعة كاملاً أثناء الحجز بأن يحصل عليها دون زيادة سعرية وينطبق ذلك على السيارات “.

وأوضح أنه رغم ظروف تحرير سعر الصرف وأن استمارات الحجز مدون بها عبارة أنه في حال تغيير سعر الصرف يتم مراجعة الأسعار تم إصدار قرار أن أي شخص قام بحجز سلعة سواء جهاز كهربائي أو ثلاجة أو سيارة، وقام بسداد كامل قيمة السلعة يتم تسليمه إياها بالقيمة السعرية المتعاقد عليها وأنه في حال أن قدمت الشركة مايثبت وجود أزمة قهرية أو تعثر لديها يرد مقدم الحجز مضافاً إليها نسبة 18% وتم إلزام الشركات بذلك.

وأضاف: “أمامهم حل استرداد المقدم حيث أن جهاز حماية المستهلك ألزم الشركات بسداد قيمة المقدم بفائدة 18% ومن لم يعجبه هذا الحل يتقدم ببلاغ في المحكمة ضد التوكيل”.