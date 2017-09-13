حماية المستهلك يفحص 25 شكوى ضد شركات السيارات

- سحب عينات من قطع غيار سيارات يابانية للتأكد من جودتهاأحمد شوقييعقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك غدًا اجتماعًا لفحص 25 شكوى مقدمة من مالكي السيارات ضد الشركات.وأوضح مصدر مسئول في الجهاز أنه يتم التواصل مع الشركات المقدم ضدها الشكاوى بغرض الرد على استفسارات الجهاز وإمداده بالبيانات المطلوبة

– سحب عينات من قطع غيار سيارات يابانية للتأكد من جودتها



أحمد شوقي

يعقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك غدًا اجتماعًا لفحص 25 شكوى مقدمة من مالكي السيارات ضد الشركات.

وأوضح مصدر مسئول في الجهاز أنه يتم التواصل مع الشركات المقدم ضدها الشكاوى بغرض الرد على استفسارات الجهاز وإمداده بالبيانات المطلوبة للتأكد من مدى جدية الشكوى من عدمه.

وأضاف أن بعض الوكلاء يمتنعون عن الرد على استفسارات الجهاز الأمر يؤدي إلى صدور قرار بالإدانة ضد الشركة محل الشكوى.

ولفت إلى ان الجهاز يرصد تطور الشكاوى ضد كل شركة فإذا اتضح زيادة عدد الشكاوى من مشكلة معينة في سيارة بعينها يقوم الجهاز بشكل مباشر بالتدخل بسحب عينات من السوق وفحصها وإصدار قرار بشانها.

أكد المصدر أن الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الشكاووى من تيل الفرامل والطنبورة الخاصة بسيارات إحدى العلامات التجارية اليابانية العاملة في السوق المحلية فقام الجهاز من خلال مندوبيه بسحب عينات من قطعة الغيار وإرسالها إلى هيئة المواصفات والجودة للتأكد من سلامتها.

وأوضح أن التقارير النهائية الصادرة عن الهيئة سلامة المنتج بما يوحي أن المشكلات التي تعرض لها العملاء ربما تعود إلى سوء الاستعمال أو السرعة على الطريق خاصة أن معظم الشكاوى تخص مشكلات تعرض لها قائدو السيارات على الطرق السريعة مثل القاهرة- العين السخنة.

وذكر أن التدخل المباشر من جانب الجهاز لفحص السيارات وقطع الغيار يسهم في متابعة واختبار مدى التزام شركات التجميع بمعايير الجودة والسلامة والأمن خاصة بالنسبة للطرازات التي توقف تداولها عالميًا ولا زالت بصدد التجميع والبيع المحلي لأن الشركات الأم لا تقوم بالإعلان عن استدعاءات لهذه السيارات مما يجعل الحاجة ملحة للتدخل المباشر في حالة توالى الشكاوى من منتج معين.