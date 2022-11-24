«حماية المستهلك» يفتتح فرعا جديدا فى الغربية بداية 2023

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن جهاز حماية المستهلك يستعد لافتتاح فرع جديد له فى مدينة طنطا بالغربية بداية عام 2023، وذلك بعد الانتهاء من تأسيسه بنسبه %90.

وقالت المصادر لـ«المال»، إن جهاز حماية المستهلك يتبعه عدد 18 فرعا فى محافظات الجمهورية، وبافتتاح فرع الغربية سيصبح إجمالى عدد أفرع الجهاز 19 فرعا.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح 5 أفرع جديدة للجهاز «من ضمنهم فرع الغربية» بداية عام 2023، ليرتفع الإجمالى إلى 23 فرعا بكل المحافظات، مقابل 18 حاليا تضم 601 عامل.

وعلى صعيد آخر، أشارت المصادر إلى ملامح خطة الجهاز المتبعة لشن حملات على الأسواق بالمحافظات غير الموجود أفرع له بها، من خلال التنسيق من خلال المقر الرئيسى للجهاز فى القاهرة وأفرع الجهاز بالمحافظات للمراقبة على الأسواق الأخرى المجاورة لها.

وأضافت أن محافظة دمياط على سبيل المثال يتم التنسيق بينها وبين بورسعيد لشن حملات على الأسواق فيها وتحرير المحاضر للمخالفين.

ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.