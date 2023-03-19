«حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء لبعض سيارات موديلات شيفروليه كروز

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة المنصور وشركة جنرال موتورز العالمية، عن حملة استدعاء لاستكمال الفحص والكشف المجاني على «الوسائد الهوائية» وتغييرها إذا لزم الأمر.

وأضاف الجهاز في بيان اليوم الأحد، أن الحملة تأتى في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا منه على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.

وأشار إلى أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.