أعلن جهاز حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع شركة «كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار»، عن حملة استدعاء لبعض الطرازات المنتمية للعلامة الإسبانية «سيات» المطروحة داخل السوق المحلية.

وتشمل حملة استدعاء طرازات «سيات» كالنحو التالى؛

سيات أتيكا موديل 2020 فحص وتغيير بدال الفرامل إذا لزم الأمر سيات أتيكا موديل ٢٠١٨ فحص وتغيير ماسورة التكييف إذا لزم الأمر سيات ليون موديل ٢٠١٥ فحص وتغيير ترس الكامة

وأكد جهاز حماية المستهلك أن تلك الخطوة تأتى في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً منا على أمن سلامة المستهلكين كإجراء وقائي.

وطالبت شركة «كيان إيجيبت» بضرورة قيام العملاء بالحجز المسبق والعمل على تحديث قاعدة البيانات، بالإضافة إلى التأكد من أرقام الشاسيه للسيارات المدرجة ضمن حملة الاستدعاء.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديد موعد زيارات العملاء داخل مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بدون أى تحصيل أي تكاليف أو رسوم على الخدمة المقدمة للعملاء.