حماية المستهلك يعقد أول اجتماعاته فى غياب وزير التموين

اجتماع مجلس الوزراء يحول دون مشاركة المصيلحى محمد مجدىعقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه الأول في مقر وزارة التموين بعد تشكيله الجديد برئاسة اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى لمناقشة آلية عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، وذلك مع غياب وزير التموين لحضوره اجتماع مجلس الوزراء.وقال عبد ال

اجتماع مجلس الوزراء يحول دون مشاركة المصيلحى

محمد مجدى

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه الأول في مقر وزارة التموين بعد تشكيله الجديد برئاسة اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى لمناقشة آلية عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، وذلك مع غياب وزير التموين لحضوره اجتماع مجلس الوزراء.

وقال عبد المعطي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا فى آليات عمل الجهاز من الناحية العملية والتكنولوجية، بالإضافة الي العمل على إحكام الرقابة على الأسواق ومحاربة السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأضاف رئيس الجهاز أن الوزارة ستبذل كل ما فى وسعها لدعم جهاز حماية المستهلك للقيام بدوره المنوط به قانونا باعتباره أحد أهم آليات الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان حصولهم علي حقوقهم المكفولة قانونا.

وأكد إدراك المجلس لأهمية المسئولية الملقاة على عاتقه، والتى ستؤهله الي بذل مزيد من الجهد لحل شكاوى المستهلكين والدفاع عن مصالحهم.