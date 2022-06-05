«حماية المستهلك» يطالب وكلاء وموردي السيارات بعدم رد حجوزات التعاقدات للعملاء (مستند)

أخطر جهاز حماية المستهلك وكلاء وموردي السيارات بعدم رد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقدات للعملاء؛ إلا بعد إرسال البيانات الخاصة بحالات الحجوزات المتعثرة للجهاز؛ على أن يتم فحصها والبت فيها.

وبموجب الخطاب المرسل من قبل “جهاز حماية المستهلك” إلى وكلاء وموردي السيارات – اليوم – الذى اطلعت “المال” عليه؛ فقد طالب جميع الموردين بضرورة إرسال بيانات الحجوزات المتعثرة لدى الشركات المحلية على أن يتم فحصها والبت فيها.

وطالب “حماية المستهلك” بضرورة تقديم بيانات حجوزات التعاقدات المتعثرة مع العملاء خلال مدة زمنية قدرها 24 ساعة.

ويوضح المنشور التالي؛ صورة ضوئية من الخطاب المرسل من قبل جهاز حماية المستهلك إلى وكلاء وموردي السيارات:

كان جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بالسماح لوكلاء السيارات رد حجوزات التعاقد للعملاء مع إلزامهم بدفع فائدة تصل إلى 18% سنويًا مع مراعاة فترة الحجز لكل عميل على حدة.