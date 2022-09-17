«حماية المستهلك» يضبط 960 زجاجة مشروبات غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، حملة مكبرة على المحال التجارية والتجار للتأكد من جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى عدم بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

أسفرت الحملة عن ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية بمخزن لتجارة المواد الغذائية، كما تم ضبط سلع غذائية دون فواتير وأخرى غير مدون عليها بيانات تخص الإنتاج والصلاحية بمصنع حلويات.

وتمكنت الحملة من ضبط 960 زجاجة مشروبات غذائية منتهية الصلاحية زنة العبوة لتر، و14.5 شيكارة سوداني زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي 750 كيلو، و32 شيكارة حليب مجفف كامل الدسم زنة 35 كيلو.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 شكائر جوز هند وزن 65 كيلو، وبرميل شراب جلوكوز زنة 300 لتر، وبرميل كاكاو، وزن 10 كيلو جرام، و27 برميل دقيق وزن 70 كيلو.

جدير بالذكر أن الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك تستمر بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المبيعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وخصص جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي بلاغات المواطنين سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.