«حماية المستهلك» يضبط 850 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر و645 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

كثف جهاز حماية المستهلك من حملاته الرقابية على الأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين على مدار اليومين الماضيين لمراقبة الإعلان عن أسعار السلع، ومدى جودتها قبل بيعها للمستهلكين.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات أسفرت عن ضبط 850 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر ولم تحمل أي علامات تدل على تصنيعها معروضة داخل عدد من المحال التجارية في المحافظات، بالإضافة إلى ضبط 280 كيلو لحوم حمراء للذبح خارج المجازر الحكومية.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين والصحة تم المرور على عددا من المحال المخصصة لبيع الدواجن المذبوحة، إذ تبين خلال المرور وجود حوالي 365 كيلو دواجن بها تغير في الخواص الطبيعية ولا تصلح للاستهلاك الأادمي، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.