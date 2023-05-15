«حماية المستهلك» يضبط 6 أطنان «ذرة صفراء وردة» مجهولة المصدر خلال حملاته في البحيرة

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في البحيرة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة المعنية بمراقبة الأسواق لمنع احتكار السلع بالإضافة إلى عدم عرض منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حرصا من الجهاز على أرواح المواطنين.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية شنوا حملات مكثفة بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين في محافظة البحيرة على المحال والمخازن المخصصة لبيع مستلزمات الأعلاف والردة، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 5 أطنان ذرة صفراء مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن ويتم عرضها للمواطنين على أنها تابعة لإحدى الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 1 طن «ردة» مجهول المصدر كان يتم تجهيزها لبيعها للمواطنين على أنها تابعة لشركة كبيرة عاملة في صناعة الأعلاف، لافتة إلى أنه بالمرور على بعض الصيدليات خلال الحملات تم ضبط 565 عبوة أدوية منتهية الصلاحية ومعروضة للمواطنين على أن صلاحيتها سارية.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرض المخالفين على النيابة العامة طبقا لقانون حماية المستهلك لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة حتى في أيام العطلات الرسمية طبقا لتوجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.