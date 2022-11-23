«حماية المستهلك» يضبط 500 طن أرز داخل مخزن في الدقهلية

يكثف الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الدقهلية حملاته اليومية على مضارب الأرز والتجار لمنع نقل الأرز الأبيض والشعير من منطقة لأخرى دون الحصول على المستندات المطلوبة لعملية النقل أو الإفصاح لمدرية التموين بشأن الكميات المنقولة.

وقالت مصادر مسئولة داخل الجهاز لـ«المال»: إن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الدقهلية، تمكن من ضبط 400 طن أرز شعير و100 طن أرز أبيض داخل أحد المخازن في نطاق محافظة الدقهلية، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة أبرزها الرقابة الإدارية والتموين ومباحث التموين.

وأضافت أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسليمها إلى أحد المضارب لحساب هيئة السلع التموينة، وذلك بسبب عدم الإفصاح عن هذه الكميات لمدرية تموين الدقهلية طبقا لقرار رئيس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن كافة أفرع الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، تتابع بصفة دورية ومستمرة عملية تداول الأرز الأبيض والشعير في المحافظات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وأكدت على وجود تنسيق تام بين الجهاز والجهات الرقابية المنوطة بعملية المراقبة على السلع الغذائية لمنع احتكار أي سلع غذائية، أو التلاعب في الأسعار، لعدم استغلال المواطنين فيما يتعلق بعملية البيع والشراء.

وبدأ جهاز حماية المستهلك، الأحد الماضي، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، بعد انتهاء الـ3 أيام المهلة التي أعلنت عنها الحكومة، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة في الجهاز.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت الخميس الماضي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء باستثناء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، والأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شكل غرفة عمليات مكبرة تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لمتابعة عملية بيع الأرز الأبيض، إضافة إلى منع تداوله من مكان لآخر بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجة.

وتقوم غرفة العمليات بالتنسيق بين المحافظات المجاورة للأخرى التي لا يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، بهدف التنسيق لمتابعة الأسعار وتوافر السلع بما فيها الأرز.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية للجهاز، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتوفير احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم.