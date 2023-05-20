حماية المستهلك يضبط 5 أطنان أسمنت بدون فواتير و2000 لتر سولار بأزيد من السعر في الشرقية

شن فرع جهاز حماية المستهلك في محافظة الشرقية حملات مكثفة على الأسواق ومحال الجزارة ومحطات الوقود للتأكد من عدم بيع السولار بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، بالإضافة إلى التأكد من جودة وسلامة المعروض للمواطنين.

اللواء عمر الحوام رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك كان قد ترأس الحملات التي شنها أعضاء الجهاز على كافة الأسواق والمحال في نطاق 27 مركزا تابعة للمحافظة بالتعاون والاشتراك مع مدريات التموين والطب البيطري والصحة وسلامة الغذاء.

أكدت مصادر داخل الجهاز، أن الحملات أسفرت عن ضبط 218 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 135 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط 100 كرتونة إندومي منتهية الصلاحية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 2000 لتر سولار للبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط 48 جركن زيت سيارات مجهول المصدر، فضلا عن إعدام 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك و1200 لتر حليب مخلوط بالمياه.

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 50 غلاية مياه مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط 5 أطنان أسمنت بدون فواتير شراء، فضلا عن ضبط 42 عبوة أدوية محظور تداولها خارج الجهات الحكومية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.