«حماية المستهلك» يضبط 370 طن منظفات منتهية الصلاحية ومخزن بدون ترخيص في الدقهلية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الدقهلية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار في نطاق مركز بلقاس، وعدم بيع السلع بأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعي.

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمنظفات بناحية مركز بلقاس دائرة قسم شرطة الستاموني، إذ تبين أن المخزن به كميات كبيرة من المنظفات المتنوعة منتهية الصلاحية تقدر بـ370 طنا.

وتم ضبط كميات من مسحوق البودرة المعبأة داخل شكائر خاصة بأعلاف الدواجن وغير مدون عليها أية بيانات خاصة بالمسحوق، بالإضافة إلى ماكينة تغليف واستيكرات تغليف.

وتمكن أعضاء الجهاز من ضبط مخزن آخر للسلع الغذائية بدون ترخيص، إذ تم التحفظ على كميات قدرها 9.5 طن أغذية متنوعة شملت السكر والأرز والخل وكميات من السلع مجهولة المصدر.

تم تحرير محاضر بجميع المخالفات والمضبوطات لارتكاب مخالفات تتعلق بقانون الغش والتدليس وإدارة منشأة بدون ترخيص، إذ تقرر سحب عينات من المضبوطات لتحليلها، وإحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.