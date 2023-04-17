«حماية المستهلك» يضبط 300 كيلو «فسيخ» مجهول المصدر

كثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم في كافة المحافظات لمراقبة الأسماك المملحة المعروضة للمستهلكين خاصة أنها تلاقي إقبالا كثيفا من المواطنين خلال الاحتفال بالاشتراك مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق.

وحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت المحال التجارية المخصصة لبيع «الفسيخ والرنجة والسردين» في كافة المحافظات للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم، لافتة إلى أنه تم ضبط 300 كيلو فسيخ بدون بيانات توضح الصلاحية الخاصة به ويباع للمواطنين على أنه تابع لبعض الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط حوالي 300 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها داخل عددا من المحال في محافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة رجال الضبطية القضائية التابعة للجهاز.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرض المخالفين على النيابة العامة طبقا لقانون حماية المستهلك وذلك بعد ورود التقرير النهائي من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بعد تحليل العينات المضبوطة، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق والسلع المعروضة للمواطنين طبقا لقرار رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس الجهاز.

تأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.