«حماية المستهلك» يضبط 2820 لتر سولار للبيع في السوق السوداء بمحافظتي السويس وكفر الشيخ

راقب جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة محطات الوقود للتأكد من البيع بالسعر المعلن من قبل الحكومة وعدم بيع السولار والبنزين في السوق السوداء.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن أفرع الجهاز في محافظتي كفر الشيخ والسويس أجروا حملات تفتيشية على محطات الوقود في كافة مراكز المحافظتين للتأكد من التزامهم بالأسعار المعلنة الأربعاء الماضي، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 2820 لتر بنزين وسولار للبيع في السوق السوداء في كفر الشيخ والسويس.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت أيضا المرور على كافة مواقف الأقاليم للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة من المحافظين طبقا للمسافات الرابطة بين المراكز والمحافظات، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم التنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم رفع الأجرة المقررة.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لضبط المواقف والتنبيه على محطات الوقود بعدم توزيع الوقود على التجار، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.