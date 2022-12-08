حماية المستهلك يضبط 27 ألف علبة دواء مجهولة المصدر.. و3 أطنان لبن فاسد

أكدت مصادر مسؤولة بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بالتنسيق مع مدريات الصحة في محافظات الجمهورية، للتفتيش على مخازن الأدوية والصيدليات ومعامل الألبان، للتأكد من صلاحيتها وشروط التخزين الصحيحة والمتبعة.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز نجح في ضبط 27 ألف علبة دواء مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية في إحدى المحافظات غير متبع للإجراءات شروط التغذية السليمة، لافتة إلى أنه تم التحفظ عليها في الحال لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك المخزن.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن له، والواتس أب، والصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ تم تقليص مدة استقبال الشكوى والعمل على حلها فورا.

في سياق أخر، قالت المصادر إن الجهاز كثف حملاته الرقابية على مصانع الألبان والجبن للتأكد من جودة الألبان قبل تصنيعها، لافتة إلى أنه خلال الحملة تمكن الجهاز من ضبط 3 أطنان ألبان غير صالحة للاستخدام الآدامي قبل تصنيعهم.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التحفظ على كمية اللبن المضبوطة لإعدامها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه معمل اللبن وتحرير المحاضر اللازمة ضده لعرضة على النيابة العامة للتحقيق معه.

يشار إلى أن الجهاز يقوم بإرسال رقم الخط الساخن «19588»، أو من خلال الموقع الإلكتروني له أو من خلال خدمة واتس آب برقم 01577779999، في رسائل نصية للمواطنين على أرقام هواتفهم الشخصية لاستقبال شكاوهم أو تضررهم من أي تاجر أو بائع أو منتج.

ويشن الجهاز حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين.