«حماية المستهلك» يضبط 245 كيلو لحومًا منتهية الصلاحية في الوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الوادي الجديد حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين الفرافرة والإدارات المختلفة على بعض المحال التجارية ومخازن السلع والمطاعم الموجودة بنطاق مدينة الفرافرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 245 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية، إضافة إلى 15 كجم جبنة مجهولة المصدر ومدون عليها تاريخ سبتمبر 2022، فضلا عن وجود مخالفات اشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاري استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتي تم ضبط المخالفات لديهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

جدير بالذكر أن الحملات التي يشنها الجهاز تأتي بالتعاون مع إدارة تموين الفرافرة والإدارة الصحية والإدارة البيطرية ووحدة تراخيص مجلس المدينة ووحدة مباحث الفرافرة، لضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والضرب بيد من حديد علي من تُسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.