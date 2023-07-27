«حماية المستهلك» يضبط 2328 علبة سجائر مجهولة المصدر

كثفت أفرع جهاز حماية المستهلك في عدد من المحافظات حملاتها الرقابية على المحال التجارية في مختلف المناطق لمواجهة السجائر المهربة وغير المدون عليها بندرول وزارة المالية ومجهولة المصدر والتي تباع للمواطنين في مختلف المناطق.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة شرم الشيخ ضبط 100 علبة سجائر مهربة داخل عددا من المحال قبل بيعها للمواطنين، لافتة إلى أنه تم ضبط أيضا 1480 علبة سجائر مجهولة المصدر في محافظة البحيرة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن فرع الجهاز في محافظة الغربية تمكن من ضبط 288 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، لافتة إلى أنه تم ضبط 130 علبة سجائر في محافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط حوالي 330 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة في مدينة المنصورة بالدقهلية بإجمالي مضبوطات 2328 علبة سجائر متنوعة ما بين مهربة ومجهولة المصدر، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.