«حماية المستهلك» يضبط 2300 علبة سجائر مهربة و3700 علبة دواء منتهية الصلاحية

شن جهاز حماية المستهلك حملات بكافة الأفرع التابعة له على مستوى محافظات الجمهورية مكثفة على المحال التجارية ومحلات بيع المنتجات الغذائية والصيدليات في المحافظات.

وقالت مصادر في جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن عدة حملات مختلفة استهدفت القطاع الطبي مثل الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لافتة إلى أنه تم المرور على الأسواق لمتابعة بيع السلع بالأسعار المعلنة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم ضبط حوالي 2300 علبة سجائر مهربة بغرض بيعها للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط 3700 علبة دواء منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات في بعض المحافظات.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك وعقوباته المختلفة، لافتة إلى أنه تم التنسيق بين مدرسات الصحة والتموين والرقابة الإدارية وسلامة الغذاء في المحافظات خلال الحملات التي شنها الجهاز على الأسواق.

ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين في حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.