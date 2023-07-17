«حماية المستهلك» يضبط 2000 علبة سجائر مجهولة المصدر.. ويحرر 18 محضرًا للبيع بأعلى من الثمن

يواجه جهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات انتشار السجائر مجهولة المصدر داخل المحال التجارية والأسواق بالإضافة إلى متابعة مدى التزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها من قبل الشركات بعد ورود شكاوى للجهاز بارتفاع مبالغ في سعر العلبة الواحدة.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية شنوا حملات مكثفة بالتعاون مع التموين ومباحث التموين للمرور على المحال التجارية والأكشاك في المناطق المختلفة، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 700 علبة سجائر مجهولة المصدر في محافظة شرم الشيخ.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه بالمرور على المحال التجارية تم ضبط 353 علبة سجائر مجهولة المصدر في الإسكندرية، بالإضافة إلى ضبط 1020 علبة سجائر مجهولة المصدر في الغربية بإجمالي 2073 علبة سجائر، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقا لقانون حماية المستهلك.

وعن بيع السجائر بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، أشارت إلى أنه من خلال عمل محاولات شراء من قبل أعضاء الجهاز تم تحرير 3 محاضر في الإسكندرية بالإضافة إلى 3 محاضر في محافظة كفر الشيخ فضلاعن تحرير 6 محاضر في الشرقية و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر في الدقهلية، و2 محضر في الغربية بإجمالي 18 محضرًا في 5 محافظات.