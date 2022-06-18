«حماية المستهلك» يضبط 19 طن مواد غذائية بالأسواق منتهية الصلاحية

كثف جهاز حماية المستهلك حملاته على الأسواق في جميع محافظات الجمهورية، خلال الأيام الماضية، إذ تمكن الجهاز من تحرير 39 محضرًا وضبط ما يقرب من 19 طن مواد غذائية متنوعة داخل الأسواق والمحلات التجارية.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

تأتي تلك الحملات استمرارًا من الجهاز لضبط المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

واستهدف الجهاز أكبر مخزن لتخزين السلع الاستراتيجية والأساسية، إذ قام أعضاء الحملة الرقابية ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر للمخالفات التى تم رصدها وتنوعت بين: «حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول لبيعها بأزيد من السعر، وعدم وجود تراخيص، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار».

ووجهت الحكومة جهاز حماية المستهلك بشن العديد من الحملات على الأسواق لضبطها واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

كما خصص الجهاز الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.