حماية المستهلك يضبط 18 طن سكر بالمطرية قبل بيعها بأكثر من السعر الرسمي

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية موسعة بنطاق القاهرة الكبرى، بالتزامن مع الحملات المُكثفة التي تشنها أفرع الجهاز الإقليمية بمختلف المحافظات لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بناء على المعلومات الواردة التي تفيد وجود أحد المخازن الكائن بمنطقة المطرية لديه كميات كبيرة من سلعة السكر، يقوم بتخزينها وحجبها عن التداول، تمهيدا لبيعها في الأسواق بأزيد من السعر الرسمي.

وتشكلت الحملة الرقابية بالاشتراك مع وزارة التموين ومن مأموري الضبط القضائي من (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات) بالجهاز، والتوجه لمنطقة المطرية، وتبين صحة المعلومات الواردة، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمواد المضبوطة وأنه يقوم بتخزين سكر المبادرة بسعر 27 جنيها، تمهيدا لطرحه في الأسواق بأزيد من هذا السعر.

وتم تحرير المحضر بالواقعة وضبط 18 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي )، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

فيما استكملت الحملات الرقابية بقطاع القاهرة الكبري شن 10 حملات مُكبرة وتم المرور على 100 منشأة تجارية و تحرير عدد 19 قضايا تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية:

فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف المحافظات بشن حملات رقابية موسعة ومُكثفة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة، وبناء على هذه التوجيهات، شن الجهاز 35 حملة مُكبرة على مستوى الجمهورية وتم المرور على 584 منشأة تجارية وتحرير عدد 185 محضرا تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة) ، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات على النحو الآتي:

– 5.244 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)

– 2 طن أعلاف ( مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك)

– 3.2 طن مواد غذائية متنوعة ( مجهول المصدر )

– 1030 عبوة زيت طعام ( مجهول المصدر )

– 915 علبة سجائر ( بيع بأزيد من السعر الرسمي )

– يأتي ذلك استمراراً لجهود جهاز حماية المستهلك في مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع وبالأخص ( السكر ) ، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية.

– وأكد ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك ” حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.