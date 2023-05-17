«حماية المستهلك» يضبط 1600 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم في السوق السوداء

أجرى فرعا جهاز حماية المستهلك في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ حملات تفتيشية على محطات الوقود ومواقف الأقاليم للتأكد من بيع البنزين والسولار في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر المعلن، بالإضافة إلى المرور على بعض المحال المخصصة لبيع قطع غيار السيارات للتأكد من صلاحيتها.

وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت العديد من محطات الوقود في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ للتأكد من البيع بالسعر المعلن بالإضافة إلى عدم بيع السولار والبنزين للتجار بهدف طرحه في السوق السوداء، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 1000 لتر بنزين و600 لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء بكفر الشيخ.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه بالمرور على بعض المحال المخصصة لبيع قطع غيار السيارات الملاكي والنقل في مختلف مناطق محافظة الإسكندرية تم ضبط 435 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر وليس مدون عليها أي علامات تدل على تصنيعها أو تابعة لإحدى الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك، وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة حتى في العطلات الرسمية لمتابعة ومراقبة الأسواق وعدم ترك أي فرصة للتجار باحتكار أو التلاعب في الأسعار.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.