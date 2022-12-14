«حماية المستهلك» يضبط 15 طنًا من الأسماك المدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أنه تم التنسيق بين الجهاز ومدريات الصحة وسلامة الغذاء، لشن حملات على أسواق السمك، والمحال المتخصصة في بيعها، لمراقبة صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

وقالت المصادر لـ«المال»، إن الحملات استهدفت المناطق الأكثر شهرة لبيع منتجات الأسماك بكافة أنواعها، لافتة إلى أنه تم ضبط حوالي 15 طنًا من الأسماك المدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من المحال المخصصة لبيع الأسماك في المحافظات المختلفة.

وأضافت المصارد، أنه تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لافتة إلى أنه تم إرسال بعض العينات إلى المعامل التابعة لوزارة الصحة للتأكد من مدى سلامة الأسماك المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى الحملات أن تستهدف المحال التي تقدم سلعا غذائية مختلفة للمواطنين، لافتة إلى أن الهدف من الحملات التأكد من سلامة وجودة المعروض، وعدم بيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال جميع طرق التواصل الأخرى.

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم 01577779999.