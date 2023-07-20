«حماية المستهلك» يضبط 1260 علبة سجائر مهربة في 3 محافظات

أجرى جهاز حماية المستهلك بجميع فروعه في المحافظات المختلفة حملات مكثفة على المحال التجارية والأكشاك المتواجدة في شوارع المحافظات للتصدي لانتشار السجائر المهربة والغير مدون عليها بندرول وزارة المالية بالإضافة إلى متابعة مدى التزام التجار ببيعها بالأسعار المعلنة وعدم بيعها بأزيد من الثمن.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إنه تم التنسيق بين التموين ومباحث التموين لشن الحملات الرقابية على المحال التجارية والأكشاك بالإضافة إلى أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية الذين قاموا بعمل محاولات شراء للتأكد من عدم وجود سجائر مهربة وبيعها بالثمن الرسمي.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 1200 علبة سجائر مهربة بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر للبيع بأزيد من السعر في الشرقية من خلال فرع الجهاز المتواجد داخل المحافظة يترأسه اللواء عمر الحوام، لافتة إلى أنه تم تحرير 2 محضر لحجب السجائر عن التداول للمستهلكين في محافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أنه تم تحرير 2 محضر لبيع السجائر بأزيد من الثمن في شرم الشيخ بالإضافة إلى ضبط 60 علبة سجائر مهربة وغير مدون عليها أي علامات تدل على صنعها أو مصدرها، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.